Хотел как лучше: Обама прощается, не подводя итоги

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Барак Обама, который покинет пост президента США в пятницу, 20 января, когда состоится инаугурация его преемника Дональда Трампа, дал прощальную пресс-конференцию в Белом доме.

Встреча с прессой не стала подведением итогов восьми лет президентства. Отчасти потому, что вопросы журналистов в основном касались последних его решений уже в качестве "хромой утки", а также представляли собой их попытки выяснить отношение уходящего президента к намерениям нового главы администрации переформатировать многое из сделанного Обамой как во внешней, так и во внутренней политике.

Оценивать планы Трампа Обама не стал, и в его пространных ответах периодически звучал мотив оправдания — когда он старался объяснить, почему результаты его деятельности порой приводили к результатам, противоположным заявленным целям.

Что испортило отношения с Россией?

"Я думаю, это в интересах Америки и всего мира — иметь конструктивные отношения с Россией. Это был мой подход во время президентства. Где наши интересы пересекаются, мы работаем вместе", — сказал Обама в ответ на вопрос, что бы он посоветовал команде Трампа перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Обамы, он стремился поощрять полноправное участие России в международном сообществе, оказывал помощь президенту и правительству России в диверсификации её экономики, улучшении экономической ситуации в стране и эффективном использовании "невероятных талантов, которыми так богат российский народ".

Проблемы, утверждает Обама, возникли после возвращения Путина в Кремль в 2012 году — с этого момента "началась эскалация антиамериканской риторики и изменился глобальный подход Москвы к отношениям с США, который отныне строится на убеждении, что всё, что делает Америка, направлено против России". Политика выстраивания конструктивного диалога сменилась политикой противостояния.

© РИА Новости. Владимир Родионов Перейти в фотобанк Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где проходит церемония инаугурации. 7 мая 2012 года

"Возвращение к духу соперничества, который существовал во время "холодной войны", осложнило наши отношения", — констатировал Обама.

Именно по вине России, заявил он, была свернута и совместная работа по взаимному сокращению ядерных вооружений.

"В период моего первого президентского срока мы вели переговоры по СНВ-2, и это значительно уменьшило наши ядерные арсеналы — как американские, так и российские. Я был готов двигаться дальше, говорил об этом президенту Путину, но они не проявили желания продолжить переговоры", — сказал уходящий президент.

Санкции отдельно, боеголовки отдельно

Окончательно американо-российские отношения были испорчены событиями на Украине и возвращением Крыма в Россию. По словам Обамы, подход его администрации к этим событиям — "хороший пример той жизненно важной роли, которую Америка и впредь должна играть по всему миру в сохранении основополагающих норм и ценностей".

Впрочем, он убежден, что Украина и Россия "исторически объединены всевозможными культурными и историческими связями" и ожидает, что "между Россией и Украиной будут прочные отношения".

Введение санкций в отношении России никак не было связано с вопросами, касающимися ядерного оружия, и отмену этих санкций не следует увязывать с переговорами о ядерном разоружении, сказал Обама, комментируя по просьбе журналистов недавнее заявление Дональда Трампа о возможности отмены антироссийских санкций в обмен на возвращение к антиядерному диалогу.

По словам Обамы, Трамп вовсе не предлагал снимать санкции с России в обмен на разоружение — речь шла о параллельных процессах, не связанных между собой.

К слову, этот взгляд уходящего президента США полностью соответствует толкованию заявления Трампа главой российского МИД Сергея Лаврова, который также "не увидел предложения разоружаться в обмен на снятие санкций".

Санкции, по словам Обамы, были введены за "оккупацию украинской территории и вмешательство в украинские дела".

"И я говорил русским, мол, как только вы перестанете это делать, санкции будут отменены", — заявил Барак Обама.

Намерение Дональда Трампа возобновить диалог с Россией о сокращении вооружений Обама только приветствует и, если у преемника получится то, что не получилось у него, то это, безусловно, пойдет только на пользу улучшению ситуации в мире.

Наследство "хромой утки"

Пожалуй, больше всего журналистов на пресс-конференции интересовали объяснения уходящего президента по поводу шагов, предпринятых им в последние недели и даже дни нахождения на посту главы государства.

Одним из политических решений его администрации стал отказ блокировать в Совете безопасности ООН резолюцию, запрещающую Израилю строительство новых поселений на оккупированных палестинских территориях. Принятие этой резолюции серьезно осложнило обстановку на Ближнем Востоке и испортило американо-израильские отношения.

"Я по-прежнему очень обеспокоен израильско-палестинским вопросом. Статус-кво неустойчив, это опасно для Израиля, плохо для палестинцев, для региона и отрицательно сказывается на национальной безопасности Америки", — ответил Обама.

По его словам, восемь лет назад он пришел в Белый дом с твердым намерением сделать все, чтобы поощрить достижение мира между палестинцами и израильтянами. На это было потрачено много времени и усилий — вплоть до прошлого года, когда он осознал, что все его старания тщетны.

© AFP 2017/ Tim Sloan Первая инаугурация Барака Обамы. 20 января 2009 года

"В конце концов, и это всегда было ясно, мы не можем заставить стороны прийти к миру. Мы можем помочь им создать платформу для этого, призывать, поощрять диалог, но не можем заставить", — признал Обама, подчеркнув, что команда нового президента имеет принципиально иную позицию по этому вопросу.

"Что ж, посмотрим, как их подход сработает", — сказал Обама, давая понять, что созданная его администрацией проблема теперь становится проблемой его преемника.

Другой вопрос касался смягчения наказания рядовому американской армии Брэдли Мэннингу, который был осужден на 35 лет лишения свободы за передачу организации WikiLeaks секретных документов, проливающих свет на действия военных США в Афганистане и Ираке. Находясь в заключении, Мэннинг сменил пол и стал женщиной — Челси Мэннинг. Обама сократил срок наказания, и Мэннинг должен выйти на свободу уже в мае 2017 года.

"Челси Мэннинг была подвергнута серьезному наказанию. Я не думаю, что человек, намеревающийся совершить нечто подобное, решит, что его преступление будет безнаказанным, исходя из срока, проведенного Челси Мэннинг в тюрьме. Моя точка зрения заключается в том, что приговор был слишком суров и несоразмерен тому, что получили другие люди, обнародовавшие секреты", — ответил Обама, подчеркнув, что он не помиловал Мэннинг, а лишь смягчил наказание.

При этом он оставил без ответа вторую часть вопроса журналиста — о том, что может ожидать в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в случае его экстрадиции в Америку. Пять лет Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Обама заметил лишь, что все материалы, касающиеся Ассанжа и поступающие к нему, он передает в министерство юстиции.

© AFP 2017/ Steffi Loos Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016

"Пусть Трамп сначала попробует"

По словам Барака Обамы, причина того, что американцы проголосовали на Дональда Трампа, кроется в социальной напряженности и разобщенности в стране, в том числе, межрасовой.

"Множество людей голосовали за избранного президента из-за того, что чувствуют себя забытыми и бесправными. Они чувствуют себя приниженными, сознают, что у их детей возможностей будет меньше, чем у них. А нам ведь не нужна такая Америка, в которой крошечный срез общества живет прекрасно, а все остальные дерутся за объедки. И межрасовые противоречия как раз поэтому зачастую обостряются", — сказал он.

Обама верит, что в будущем в Америке появится "и женщина-президент, и президент-латиноамериканец, и президент-еврей, и президент-индиец, и даже такие смеси, о которых вообще никто не сможет сказать, как их называть".

Его тревожат неравенство и политическая поляризация американского общества. Однако когда Обаме напомнили, что он призывал к корректной и мирной передаче власти и попросили прокомментировать намерение его соратников-демократов бойкотировать инаугурацию Трампа, он отказался это делать.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Последняя президентская пресс-конференция Барака Обамы

"Я не стану комментировать это. Все, что мне известно, — это то, что я сам там буду, и Мишель (первая леди США — ред.) тоже. Слежу за погодой и рад, что будет не так холодно, как на моей первой инаугурации", — ответил президент.

Не захотел Обама комментировать и продекларированные Трампом намерения отменить ряд реформ, проведенных им за время своего президентства.

"Пусть Трамп сначала попробует реализовать свою программу. Он хочет отменить реформу здравоохранения, снять запрет на разработку месторождений полезных ископаемых, чтобы создать новые рабочие места — что ж, пусть попробует, посмотрим, что из этого получится. Может, в результате он придет к тому же, к чему пришел я", — сказал Барак Обама.