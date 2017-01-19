В МИД считают шуткой слова посла Израиля о переносе российского посольства

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов предположил, что посол Израиля в Москве мог пошутить, говоря о предпосылках к переносу российского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В декабре советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй сообщила о его намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В четверг израильский посол в Москве Гарри Корен заявил РИА Новости, что его страна будет рада такому шагу новой администрации США. А заодно добавил, что "у России тоже есть все предпосылки принять смелое решение по этому поводу".

"Наверное, он пошутил так", — сказал Богданов журналистам.

С его точки зрения, заявление об американских планах по переносу посольства в Иерусалим станут серьезным испытанием для всего Ближнего Востока.

"Ко мне сегодня приходил израильский посол. И я ему сказал, что перенос (посольства – ред.) американцами — это будет очень серьезное испытание для безопасности и взаимопонимания в регионе. Потому что мы знаем, что палестинцы, арабы, мусульмане крайне негативно воспринимают любые намеки или какие-то рассуждения насчет возможности переноса американского посольства", — сообщил Богданов.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе в посольства Иерусалим, но из-за спорного статуса этого города тогдашний президент Билл Клинтон "заморозил" реализацию закона. Джордж Буш-младший и Барак Обама следовали его примеру.

Израиль установил полный контроль над Иерусалимом в результате Шестидневной войны 1967 года и объявил город своей вечной и неделимой столицей.

Палестинская национальная администрация добивается провозглашения Восточного Иерусалима столицей своего национального государства.