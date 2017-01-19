Facebook отказался помогать бундестагу в расследовании дела о слежке АНБ

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Представители компаний Facebook, Microsoft, Google и Apple отказались высказываться на заседании комиссии бундестага по расследованию шпионского скандала, говорится в заявлении руководства комиссии.

"По телефону нам было сказано, что компании договорились не участвовать в открытом заседании. Две компании — Google и Microsoft — заявили, что можно рассмотреть участие в закрытой "неформальной консультации" в рамках комиссии. Представители комиссии это предложение единогласно отвергли, потому что оно не отвечает законной заинтересованности общественности и комиссии в прозрачном расследовании", — сказано в сообщении, поступившем в РИА Новости в четверг.

Представители входящих в комиссию фракций Нина Варкен (ХДС/ХСС), Кристиан Флизек (СДПГ), Мартина Реннер ("Левые") и Константин фон Нотц ("Зеленые") заявили, что осуждают подобную позицию компаний.

"Мы не понимаем, почему ведущие американские компании Facebook, Microsoft, Google и Apple после переговоров, длившихся несколько месяцев, отказались поддержать расследование комиссии и не направили своих ответственных представителей", — пишут депутаты.

Комиссия бундестага, сформированная в 2014 году, занимается расследованием дела о слежке на территории Германии в пользу и по запросу Агентства национальной безопасности Соединённых Штатов Америки (АНБ, NSA). Выступить в качестве свидетелей в ходе расследования немецкие депутаты пригласили представителей указанных компаний 19 января.

Несмотря на то, что иностранные свидетели в подобных мероприятиях, согласно немецким законам, участвовать не обязаны, предприятия в беседах с руководством комиссии в течение несколько месяцев обозначали готовность участвовать в открытом заседании комиссии и даже попросили о переносе даты на 20 января. Затем от своего решения они отказались, сообщили депутаты.