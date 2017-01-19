Эрдоган назвал число арестованных в Турции после попытки переворота

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота в июле за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), около 93 тысяч госслужащих уволены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"За причастность к FEТO после попытки переворота было арестовано около 43 тысяч человек, более 93 тысяч уволены с госслужбы. Чистка еще не закончилась", — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных органов управления в Анкаре.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.