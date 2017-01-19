Израиль считает неприемлемым попадание российского оружия в руки "Хезболлы"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль считает неприемлемым попадание систем вооружения в руки "Хезболлы", включая российские, заявил в интервью РИА Новости новый посол Израиля в РФ Гарри Корен.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Израиль якобы намерен начать трансграничную операцию против боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Голанских высот.

"Итак, у нас есть две красные линии – одна заключается в попытках создания баз и атаках с сирийской стороны на Голанских высотах, вторая красная линия, это было также сообщено российской стороне, когда мы начали обсуждать общую тематику в Сирии, — чтобы в руки "Хезболлы" не попало никаких систем вооружения, включая российские. У нас есть эффективные каналы связи с российской стороной по этому поводу", — сказал Корен.

По его словам, хотя Тель-Авив не ожидает, "что сирийский режим будет нашим партнером в этом плане, но сирийский режим ведет себя ответственно, и у них нет интереса иметь с нами дела". "Так что сдерживание по отношению к сирийцам работает, в то время как "Хезболла" может затеять дела, которые никому не будут выгодны. И никому не нужно, чтобы у них были новые системы вооружения, в том числе и России", — отметил посол.

Корен также сообщил, что Израиль "не будет терпеть ни единого минометного обстрела израильской армии". "Для нас самый радикальный сценарий, который совершенно неприемлем – это попытка создать на Голанских высотах второй фронт Ирана и "Хезболлы", который может быть использован против нас. Были попытки создания такого рода второй базы на Голанских высотах и известно, что генералы КСИР посещали этот район с "экскурсиями". Я не хочу недооценивать угрозу со стороны ИГ, но не думаю, что первоочередная их задача сейчас — это спровоцировать Израиль, хотя если такая попытка будет – мы готовы показать, на что способны", — заявил высокопоставленный дипломат.

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