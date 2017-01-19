Задержанного в Барселоне россиянина подозревают в банковском мошенничестве

МАДРИД, 19 янв – РИА Новости. Россиянина Станислава Лисова, задержанного в Испании по запросу ФБР, могут подозревать в банковском мошенничестве, сообщила РИА Новости представитель Национальной полиции в Барселоне.

"Я так понимаю, что речь идет о банковском мошенничестве, что-то связанное с экономическими преступлениями", — заявила она.

По данным полиции, в четверг утром Лисова отправили в Национальный суд в Мадриде. "Всеми экстрадициями, людьми, объявленными в розыск, занимается Национальный суд, их переправляют туда", — пояснила источник агентства. Ранее Лисов находился в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Представители тюрьмы отказались сообщать РИА Новости информацию по факту переправки Лисова в Мадрид. Национальный суд также пока не дает комментарии по этому делу.

Ранее Гражданская Гвардия подтвердила, что гражданин РФ Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны по запросу США, где его подозревают в мошенничестве, а дело об его экстрадиции рассматривает Национальный суд. Однако о каком именно виде мошенничества идет речь, подозревают ли Лисова в интернет-мошенничестве, собеседник агентства не смог уточнить.

Супруга россиянина Дарья Лисова сообщила сайту телеканала RT, что правоохранительные органы Испании 13 января по запросу ФБР задержали российского программиста Станислава Лисова, его подозревают в причастности к хакерским атакам. Как сообщила Дарья Лисова, ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В Испании вместе с мужем она проводила отпуск. Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны, куда они приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем, как улететь в Лион. По ее словам, при задержании сотрудники испанских правоохранительных органов сообщили, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола.

Посольство РФ в Мадриде находится в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по факту задержания в Барселоне российского гражданина Станислава Лисова, подтвердили ранее в четверг РИА Новости в диппредставительстве. Российские дипломаты также направили запрос в испанские компетентные органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания. Ранее в МИД России заявляли, что власти США ведут "охоту" на российских граждан по всему миру, несмотря на различные международные договоренности. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вместо того, чтобы следовать положениям двустороннего договора о взаимной правовой помощи, США используют различные надуманные предлоги и "охотятся на российских граждан".