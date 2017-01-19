Во Франции Ле Пен, Фийон и Макрон лидируют в первом туре выборов президента

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство французов в первом туре президентских выборов в стране намерены проголосовать за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, экс-премьера Франсуа Фийона и экс-министра экономики Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса исследовательских компаний Ipsos и Sopra Steria и центра политических исследований Cevipof для издания Monde.

В исследовании представлено несколько возможных вариантов развития событий в первом туре президентских выборов. Участникам опроса было предложено ответить на вопрос: "Если бы первый тур президентских выборов проходил в следующее воскресенье, за какого кандидата вы бы наиболее вероятно проголосовали?"

Согласно результатам, во всех предполагаемых сценариях первого тура большинство потенциальных избирателей намерены проголосовать за Ле Пен — 25%-26%. Затем следует Фийон — за него намерены проголосовать 24%-25% опрошенных и 19%-21% — за Макрона.

Опрос, в котором приняли участие 15921 человек, проводился в период с 10 по 15 января.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона.