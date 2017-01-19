Число погибших при теракте в военном лагере в Мали возросло до 77

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в военном лагере в городе Гао на северо-востоке Мали возросло до 77 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные генштаба ВС Франции.

Ранее сообщалось о 60 погибших и 115 раненых.

По словам представителя французской армии полковника Патрика Стежера, в настоящий момент проводятся операции по спасению раненых.

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду. Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун" взяла на себя ответственность за теракт. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в стране трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Кейте в связи с трагическими последствиями нападения террористов на военный лагерь в Гао, назвав его циничным преступлением, не имеющим оправданий.