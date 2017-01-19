Посол Израиля рассказал об отношениях с Россией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Поддержка Россией антипоселенческой резолюции СБ ООН не повлияет на связи страны с Израилем, заявил в интервью РИА Новости новый посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы оценили то, что постпред РФ при ООН перед голосованием призывал перенести голосование по этой резолюции. Это позитивный дипломатический шаг. После принятия резолюции премьер (Израиля Биньямин — ред.) Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным, есть запланированные рабочие визиты, о которых я пока не хочу говорить подробно, но все это говорит о том, что наши отношения вернулись в то русло, в которых они должны быть", — сказал Корен.

По его словам, "это решение никак не повлияет на наши связи с Россией".

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. При этом США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

Израиль временно ограничил связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции.

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