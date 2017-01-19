Иранская спортсменка угодила в тюрьму за селфи из спортзала

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иранскую женщину-бодибилдера арестовали после того, как она опубликовала селфи из спортивного зала, сообщает Daily Mail.
Фотографии женщины в футболке с коротким рукавом посчитали нарушением правил государства. Как отмечает издание, спортсменка находится в тюрьме, поскольку не смогла выплатить залог.
В Иране "голой" может считаться женщина даже просто с непокрытой головой. Кроме того, в общественных местах запрещено показывать обнаженные части тела, например, ноги или руки.
Имя женщины не называется, но местные СМИ предполагают, что это Ширин Нобахари — одна из двух иранских бодибилдерш, участвовавших в международных соревнованиях, добавляет Daily Mail.