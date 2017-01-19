Иранская спортсменка угодила в тюрьму за селфи из спортзала

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иранскую женщину-бодибилдера арестовали после того, как она опубликовала селфи из спортивного зала, сообщает Daily Mail.

Фотографии женщины в футболке с коротким рукавом посчитали нарушением правил государства. Как отмечает издание, спортсменка находится в тюрьме, поскольку не смогла выплатить залог.

Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Янв 17 2017 в 6:13 PST

В Иране "голой" может считаться женщина даже просто с непокрытой головой. Кроме того, в общественных местах запрещено показывать обнаженные части тела, например, ноги или руки.

Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Дек 19 2016 в 6:26 PST

Имя женщины не называется, но местные СМИ предполагают, что это Ширин Нобахари — одна из двух иранских бодибилдерш, участвовавших в международных соревнованиях, добавляет Daily Mail.

Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Янв 7 2017 в 10:23 PST