Британия рассчитывает, что сделка по Brexit укрепит экономику страны

ДАВОС, 19 янв — РИА Новости. Великобритания рассчитывает, что сделка по Brexit с ЕС укрепит экономику страны и усилит связи с Евросоюзом, заявил РИА Новости британский министр финансов Филип Хаммонд.

"Все зависит от того, какое соглашение (с Брюсселем), но мы надеемся, что оно укрепит нас и обеспечит будущие крепкие и полноценные отношения с Евросоюзом", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как выход из ЕС может сказаться на экономике Великобритании.