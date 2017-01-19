Архивы ЦРУ говорят об имевшейся угрозе войны между Грецией и Турцией

АФИНЫ, 19 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Рассекреченные архивы ЦРУ свидетельствуют, что американца постоянно рассматривали сценарии войны между Грецией и Турцией и считали, что баланс сил сохранится лишь до 1992 года, пишет интернет-издание militaire.gr.

"Особенно показателен один из документов ЦРУ. Он датирована 24 мая 1988 года и из него следует, что американцы постоянно изучали сценарии войны в Эгейском море, во Фракии и на Кипре. В документе 37 страниц и в нем говорится, что в 1984 году предвидели, что баланс сил в Эгейском море будет поддерживаться до 1992 года, а затем начнется "разрыв" в пользу Турции. Американцы верили в 1984 году, что греко-турецкая война приведет к большим потерям для обеих сторон. Баланс военных сил, существовавший тогда, по их мнению, был наиболее надежным сдерживающим фактором для греко-турецкой войны", — пишет издание.

Для США и НАТО последствия греко-турецкого столкновения были бы серьезными, поскольку оборона Альянса на юго-восточном фланге была бы полностью ослаблены.

"В документе говорится, что Турция располагает гораздо большей армией, но большое количество сил занято внутренними угрозами. Турки писали, что не чувствуют угрозы со стороны греков. Наоборот, отмечается, что греки, особенно после 1974 года и операции (турецких армии – ред.) "Аттила" на Кипре сосредоточились на защите и безопасности лишь в отношении Турции", — пишет издание.

При этом всю вину за трагедию Кипра сотрудники американского ЦРУ возлагают на сторонников хунты, правившей в Греции в 1967-1974 годах.

"В документе содержится вывод, что время будет работать против Греции. Американцы сделали эту оценку на основе экономических показателей двух стран, которые показали, что Греция не может позволить себе гонку вооружений. По крайней мере таким образом, как страна решала вопросы снабжения вооруженных сил. ",- пишет издание.

По его оценке, судя по документам ЦРУ, правы те, кто говорит, что каждый кризис между Грецией и Турцией ухудшит ситуацию для Греции.