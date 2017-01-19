Министр обороны США призвал искать новые способы борьбы против ИГ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр обороны США Эштон Картер считает, что отправка крупных подразделений армии США в Ирак и Сирию в попытке ускорить поражение террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) может ухудшить ситуацию с союзниками в регионе, усилить антиамериканское сопротивление и свести на нет ключевые преимущества американской армии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Картер в интервью агентству заявил, что предпочитает искать новые способы для ускорения развития кампании против ИГ, которая подвергается критике, в том числе со стороны избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего действия США против ИГ медлительными и чересчур осторожными.

Вместе с тем, Картер считает, что задают темп военной кампании против ИГ местные иракские и сирийские силы. "Если мы возьмем войну в Ираке и Сирии полностью на себя, в первую очередь, в ближайшее время будем полагаться только на свои силы, потому что никто не хочет добровольно это делать. Мы можем это преодолеть. Второе, мы потенциально рискуем повернуть против нас тех людей, которые в настоящее время склонны противостоять ИГ или готовы вступить в ряды коалиции, и это укрепит силы врага", — сказал Картер.

По словам Картера, введение армии означает "бои на условиях противника, с пехотой, сражающейся в городах иностранного государства". И хотя американские части могут справиться с подобной задачей, но у военных не будет большого преимущества в мобильности, в операциях спецназа, в воздушной поддержке и преимущества в технологиях по сбору разведывательной информации, отметил он.

Это было последнее интервью Картера Ассошиэйтед Пресс в качестве министра обороны. Сенатский комитет в среду одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост нового министра обороны США. Кандидатуру Мэттиса рекомендовал избранный президент Дональд Трамп, который вступает в должность после церемонии инаугурации 20 января.