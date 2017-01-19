Бывший работодатель рассказал о задержанном в Испании программисте из РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв — РИА Новости, Иван Капустин. К задержанному в Испании российскому программисту Станиславу Лисову никогда не было претензий по работе и дисциплине, рассказали РИА Новости в ООО "Oggetto Web" в Таганроге, где Лисов работал до 2013 года.
"Мы шокированы этой новостью. Мы можем дать только положительную характеристику Станиславу как сотруднику и как человеку. Он работал специалистом по контролю качества программного обеспечения, которые создавала компания, с обязанностями справлялся. Вопросов к дисциплине и каким-то профессиональным вещам у нас не было. С человеком всегда было легко договариваться. Хотим верить, что все это какая-то ошибка", — заявили в компании, которая занимается разработкой сайтов для интернет-магазинов, электронной коммерцией, а также созданием мобильных приложений.
Со слов супруги программиста известно, что в Испанию она с мужем приехала в отпуск. В аэропорту Барселоны, где 13 января они собирались вернуть прокатную машину перед продолжением путешествия, Лисов был задержан и сейчас содержится в испанской тюрьме.