Самый дорогой дом в США продают в Лос-Анджелесе за $250 млн

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самый дорогостоящий дом в США, стоимость которого оценивается в 250 миллионов долларов, выставлен на продажу в Лос-Анджелесе, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, площадь шикарного четырехэтажного особняка Бель-Эйр с панорамным видом на океан составляет 3,5 тысячи квадратных метров. В доме есть 12 спален, 21 ванная комната, три кухни, домашний кинотеатр на 40 зрителей, бар у бассейна, четыре дорожки для игры в боулинг вместе со специальной обувью всех размеров, два винных погреба с сотнями бутылок шампанского и вина, стеклянный стол для игры в настольный теннис, столы для игры в бильярд, сделанные на заказ, а также 130 произведений искусства со всего мира.

Вместе с домом покупатель получит парк экзотических автомобилей, среди которых есть машины марок Rolls-Royce, Bugatti и Allard, общей стоимостью в 30 миллионов долларов, вертолет, располагающийся на крыше особняка, парусную яхту. Обслуживать дом будут семеро слуг, услуги которых включены в цену за дом, пишет газета.

© Фото: http://924belair.com Особняк в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе

В доме есть все, "даже зубные щетки", отметил изданию нынешний владелец жилья.

Ранее сообщалось, что стоимость самого дорогого дома в РФ, выставленного на продажу, составляет 4,8 миллиардов рублей. Это резиденция в классическом стиле жилой площадью 2,57 тысячи квадратных метров на участке в 2,3 гектара. В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом: две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего. Рядом с домом протекает река.