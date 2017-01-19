Референдум по новой Конституции НКР пройдет 20 февраля

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (47)

ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Конституционный референдум в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) назначен на 20 февраля, сообщили в четверг в пресс-службе президента НКР Бако Саакяна.

Опубликованный 16 августа 2016 года проект конституции Нагорно-Карабахской республики предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции, принятой в 2006 году, нынешняя форма правления в НКР — полупрезидентская.

"Принимая за основу согласие Национального собрания (парламента — ред.) Нагорно-Карабахской республики на инициативу президента НКР о проведении референдума по проекту конституции Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха – ред.), референдум по проекту конституции Республики Арцах назначен на 20 февраля 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Национальное собрание НКР на внеочередном заседании 17 января дало согласие на вынесение проекта новой конституции на референдум.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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