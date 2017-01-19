Китайский робот-журналист опубликовал дебютную статью

ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости, Жанна Манукян. Пока эксперты медиаотрасли ведут дискуссии о будущем профессии журналиста, а десятки тысяч студентов по всему миру обучаются на профильных факультетах, разработанный в Китае робот-корреспондент по имени Сяо Нань опубликовал в местной газете свою дебютную статью.

Как сообщает агентство China News, статья Сяо Наня из 300 иероглифов вышла в газете Southern Metropolis Daily. Свой материал робот-журналист посвятил буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом – Чуньцзе.

Роботу понадобилась одна секунда, чтобы завершить статью. По словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, который занимался разработкой медиа-робота, Сяо Нань способен писать как короткие, так и достаточно длинные тексты.

"По сравнению со штатными корреспондентами, Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и быстрее писать тексты", — отмечает профессор.

Однако это не означает, что умные роботы в скором времени смогут полностью заменить журналистов. Машины все еще не способны проводить интервью в формате тет-а-тет и задавать дополнительные вопросы, объяснил Вань Сяоцзюнь. Кроме того, робот не может выбирать "новостной угол" интервью или диалога.

Тем не менее профессор настроен оптимистично относительно будущего новых технологий.

"Роботы в скором времени будут способны выступать в качестве дополнения, оказывать помощь газетам и другим новостным изданиям, так же как и редакторам, и репортерам", — считает Ван Сяоцзюнь.

Сейчас он работает совместно с Southern Metropolis Daily над созданием лаборатории по изучению и развитию медиа-роботов.