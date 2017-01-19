В Испании задержанного российского программиста подозревают в мошенничестве

МАДРИД, 19 янв – РИА Новости. Гражданин РФ Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны по запросу США, где его подозревают в мошенничестве, дело об его экстрадиции рассматривает Национальный суд, сообщили РИА Новости в Гражданской Гвардии Испании.

"Мы задержали российского гражданина на основании международного ордера на арест по запросу министерства юстиции США. Его задержали в аэропорту Барселоны "Эль-Прат". В США его подозревают в мошенничестве", — заявил представитель Гражданской Гвардии. О каком именно виде мошенничества идет речь, подозревают ли Лисова в интернет-мошенничестве, собеседник агентства не смог уточнить.

"Мы поставили в известность посольство России в Испании. В настоящее время вопрос о его экстрадиции находится на рассмотрении Национального суда. Теперь судебные органы Испании будут решать, выдадут ли его или нет", — заявил сотрудник Гражданской Гвардии.

Посольство РФ в Мадриде находится в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по факту задержания в Барселоне российского гражданина Станислава Лисова, подтвердили ранее в четверг РИА Новости в диппредставительстве. Российские дипломаты также направили запрос в испанские компетентные органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания.

Как сообщила Дарья Лисова, ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В Испании вместе с мужем она проводила отпуск. В аэропорту Барселоны, куда они приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион, Станислава Лисова задержали еще 13 января. По ее словам, при задержании сотрудники испанских правоохранительных органов сообщили, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола.

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