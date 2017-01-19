Вице-президент Гамбии, занимавший пост с 1997 года, ушел в отставку

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Занимавший пост с 1997 года вице-президент Гамбии Изату Нджие Сайди ушел в отставку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве и семье Сайди.

Также сообщается, что свой пост покинул и министр высшего образования Абубакар Сенгхор.

Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря, после того как президент Яйя Джамме заявил, что не признает результаты состоявшихся выборов, и отказался уходить. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП. Ранее сообщалось, что войска Сенегала готовы вторгнуться в Гамбию, если Джамме откажется передать власть преемнику.