СМИ: освобожденный от ИГ восток иракского Мосула превратился в руины

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Восточная часть иракского города Мосул, освобожденного от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), лежит в руинах, передает агентство Anadolu в четверг.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных, согласно последнему заявлению объединенного штаба командования операцией, вернулись около 90% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов.

Спустя 90 дней после начала операции силам безопасности удалось установить полный контроль над всеми восточными кварталами города, передает агентство. Однако освобождение кварталов далось нелегко: в результате интенсивных боестолкновений инфраструктуре города нанесен колоссальный ущерб. Корреспонденты Anadolu, побывавшие на востоке Мосула, увидели целые кварталы, превратившиеся в руины.

Чтобы помешать продвижению сил безопасности и не потерять последний оплот в Ираке, террористы ИГ с самого начала использовали заминированные машины и смертников. В результате терактов, интенсивных столкновений между силами безопасности и боевиками, а также авиаударов ВВС международной коалиции восток Мосула превратился в руины.

Террористы превратили правительственные здания в опорные пункты и штабы, что привело к тому, что почти все они либо разрушены, либо повреждены.