Глава спецслужбы ФРГ заявил, что Берлин боится влияния российских хакеров

БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Глава Ведомства по охране конституции Германии (BfV — внутренняя разведка ФРГ) Ханс-Георг Маасен опасается влияния "русских хакеров" на предвыборную кампанию в Германии в 2017 году.

В интервью журналистам Союза иностранной прессы он обрисовал ситуацию перед президентскими выборами в США и сравнил ее с ситуацией в ФРГ.

"Мы смотрим на ситуацию в других странах. Приняли к сведению, что в США были атаки на Демократическую партию. Американские спецслужбы убеждены, что с большой степенью вероятности за этим могут стоять российские спецслужбы", — сказал Маасен.

"У нас, конечно, нет доказательств, но это на поверхности, что похожий сценарий может повториться в Германии", — добавил он, напомнив, что подобные зафиксированным в США случаи бывали и в ФРГ.

"Мы констатировали, что в Германии были кибератаки, например, на компьютерные мощности немецкого бундестага весной 2015 года, когда была утечка определенного количества гигабайт информации. Были атаки на партии, в отношении депутатов, критически настроенных по отношению к России. Например, (в отношении) депутата Марилуизе Бек", — сообщил глава BfV.

В минувшем декабре Маасен уже выступал с предупреждениями относительно возможной активности "русских хакеров" во время предстоящих осенью выборов в бундестаг. Тогда же прозвучали обвинения в причастности к кибератакам официальных ведомств России.

Отвечая на эти заявления, глава российского МИД Сергей Лавров назвал их "бреднями".