Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Верховная рада приняла закон, разрешающий присутствие иностранных военных подразделений на украинской территории в текущем году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет об украинско-американских маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Разрешение распространяется на военнослужащих США, стран НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" численностью до трех тысяч тысяч человек с шестью самолетами и вертолетами.

На Украине запрещено функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом, а также не допускается размещение иностранных военных баз. Поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.