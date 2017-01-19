СМИ: в Италии снежная лавина накрыла отель с постояльцами

РИМ, 19 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Снежная лавина в горах Гран-Сассо центральной итальянской области Абруццо полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором в тот момент могли находится более 20 человек, сообщает телеканал RaiNews24.

Сигнал бедствия успели подать двое клиентов отеля, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают. К месту ЧП пытаются добраться спасатели.

По состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого местные власти не уточняют.

"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Возможно, есть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", — написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.