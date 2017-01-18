В Канне ограбили ювелирный магазин на 15 миллионов евро

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ювелирный магазин на знаменитой набережной Круазет во французском Канне был ограблен в среду днем, стоимость похищенного составляет около 15 миллионов евро, передает телеканал BFMTV.
Cannes: une bijouterie de la Croisette braquée https://t.co/eoFwcDUdPz pic.twitter.com/nM3Tpxj77k— BFMTV (@BFMTV) 18 января 2017 г.
Сообщается, что около 11.40 (13.40 мск) неизвестный в солнечных очках зашел в бутик Harry Winston под видом обычного покупателя. Оказавшись внутри магазина, он достал пистолет и гранату и, угрожая персоналу, собрал более 25 бриллиантовых украшений стоимостью порядка 15 миллионов евро.
Злоумышленник скрылся с места преступления пешком, так и не пустив в ход оружия.
Ряд СМИ сообщает, что похищенные драгоценности стоят не более одного миллиона евро.