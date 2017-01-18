МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен продолжать диалог с оппозицией в парламенте и настроен на положительный результат.

"Мы готовили предложения по всем направлениям к диалогу, и я хочу, чтобы он привёл к положительным результатам, я хочу, чтобы национальная ассамблея вылезла из ямы, в которую они сами себя загнали, и работали на интересы нации", — заявил Мадуро в ходе общения с журналистами по видеоконференции из Каракаса.

При этом он признал, что в оппозиции "есть разные взгляды".

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства.

Девятого января оппозиционный парламент признал президента Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.