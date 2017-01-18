МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен продолжать диалог с оппозицией в парламенте и настроен на положительный результат.
При этом он признал, что в оппозиции "есть разные взгляды".
Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.
Девятого января оппозиционный парламент признал президента Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.