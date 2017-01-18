Избранный президент Австрии готов сотрудничать с российскими властями

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент Австрии Александр Ван дер Беллен подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве с российскими властями.
"Избранный президент Александр Ван дер Беллен заинтересован в развитии хороших отношений между Австрией и Россией", — заявил он в микроблоге в Twitter в ответ на переведенную российским посольством на немецкий язык реплику главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности работать с новым главой "альпийской республики".
Свое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Австрии и действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, который находится с двухдневным визитом в Москве.