Избранный президент Австрии готов сотрудничать с российскими властями

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент Австрии Александр Ван дер Беллен подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве с российскими властями.

"Избранный президент Александр Ван дер Беллен заинтересован в развитии хороших отношений между Австрией и Россией", — заявил он в микроблоге в Twitter в ответ на переведенную российским посольством на немецкий язык реплику главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности работать с новым главой "альпийской республики".

Свое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Австрии и действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, который находится с двухдневным визитом в Москве.

В начале декабря в Австрии прошли выборы главы государства, без которого страна живет уже полгода, с момента ухода с поста предыдущего президента. Жители республики сделали выбор в пользу Ван дер Беллена, отдав ему 53,8% голосов против 48,2% голосов в пользу представителя правонационалистической партии Свободы Норберта Хофера. Церемония инаугурации нового главы республики назначена на 26 января.