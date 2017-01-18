СБУ объяснила запрет на въезд на Украину мэру Перемышля

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины объяснила запрет въезда на Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме тем, что он разжигает межэтническую и межнациональную вражду.

Ранее Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов. Позднее СБУ запретила Хоме на пять лет въезд в страну. В администрации Перемышля затруднились сообщить о причинах такого запрета.

"Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду, целенаправленно работает в этом направлении. А это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", — сказал в комментарии украинскому бюро "Радио Свобода" руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.