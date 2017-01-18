Кандидат в постпреды США при ООН заявила, что Россия "играет мускулами"

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли считает, что американскую политику в отношении России нужно выстраивать с осторожностью.
По ее словам, США должны посмотреть, что могут получить от России, прежде чем что-то ей дать.
Отвечая на вопросы сенаторов, она заявила, что считает "аннексию Крыма Россией" нарушением международных норм, а также согласилась с мнением, что Москва совершает преступления, подвергая "беспорядочным бомбардировкам мирное население Алеппо".
Также кандидат в поспреды рассказала, что администрация избранного президента Дональда Трампа намерена составить план политики в отношении России и пообещала давать ответы на "попытки вмешательства в выборы" со стороны других стран.
Хейли может сменить на посту постпреда США при ООН Саманту Пауэр, которая известна жесткой антироссийской позицией. Ранее Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина.