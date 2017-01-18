В Давосе Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана", — написал Цеголко в среду в своем микроблоге в Twitter.

Президент України привітав відновлення постачання азербайджанської нафти до України pic.twitter.com/5YHuiEVyNa — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 18, 2017

На фото, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию, на встрече президентов присутствуют главы МИД и Минфина Украины Павел Климкин и Александр Данилюк, а также замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.

Другие подробности не сообщаются.