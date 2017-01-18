МИД Украины прислал России ноту о готовности принять заключенных из Крыма

ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Украины прислал ноту о готовности принять украинских заключенных, отбывающих наказание на территории Крыма, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Украинская сторона на прошлой неделе, в пятницу, прислала нам ноту из МИД Украины о том, что они готовы принять 16 украинских заключённых для отбывания наказания на своей территории. Это уже тот шаг, который, безусловно, является позитивным движением вперёд", — сказала Москалькова журналистам в Париже.

Она добавила, что не может "назвать сроков, когда бы это могло состояться".

В прошлую среду представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что процесс передачи

Украине 17 заключенных, отбывающих наказание в Крыму, находится на финальном этапе, предположив, что передача может состояться в течение трех недель.

Ранее омбудсмены РФ и Украины договорились о заключении соглашения о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания на Украине. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 17 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.