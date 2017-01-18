"Триумф Путина": FT рассказала, почему визит Додона в Россию обеспокоит ЕС

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заявление президента Молдавии о возможном аннулировании документа об ассоциации с ЕС предвещает триумф российского президента, ради встречи с которым Додон приехал в Москву, пишет Financial Times.

На пресс-конференции после переговоров Додон заявил, что это соглашение не принесло никаких выгод для Молдавии. "Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал", — цитирует Financial Times молдавского президента.

Его заявление, несомненно, будет с беспокойством воспринято в странах Европы, так как слова Додона — серьезный удар по европейскому проекту "Восточное партнёрство", отмечают авторы статьи. Данная программа предлагает шести бывшим советским республикам ассоциацию и свободную торговлю с Евросоюзом, однако пока необходимые соглашения подписали лишь Грузия, Украина и Молдавия.

Издание сравнивает такой вариант развития событий в Молдавии с ситуацией на Украине в 2013 году, когда президент Янукович отказался от подписания договора о евроассоциации ради экономического партнерства с Россией. По мнению FT, Россия здесь придерживается того же сценария: с одной стороны, предлагает более широкий доступ к российскому рынку для молдавских компаний, развитие сотрудничества по вопросам торговли, мигрантов и Приднестровья. С другой стороны, российский президент подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как будут развиваться отношения Молдавии с ЕС.

Он выразил надежду на то, что вопрос о перспективе присоединения Молдавии к ЕАЭС может быть решен на переговорах в трехстороннем формате при участии представителей ЕС. Подобный вариант Россия предлагала для урегулирования аналогичной проблемы на Украине в 2013 году, однако тогда это решение было отвергнуто ЕС, напоминает Financial Times.

Во вторник после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этой структурой. Президенты России и Молдавии договорились решать проблемы в энергосотрудничестве и развивать связи между двумя странами, а также обсудили торговые отношения, урегулирование проблемы вокруг Приднестровья и судьбу молдавских мигрантов.