Forbes включил фигуристку Медведеву в рейтинг успешных молодых людей Европы

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева вошла в ежегодный рейтинг самых успешных молодых людей Европы по версии Forbes.

Издание включило Медведеву в список 30 молодых людей, которым еще нет 30 лет и которые заняты в сфере развлечений.

В рейтинг попали такие звезды спорта, как футболисты Гарет Бейл и Луис Суарес, теннисистка Анжелика Кербер, боец Конор Макгрегор и другие. В список вошли также музыканты, телеведущие и актеры – среди них Софи Тернер, Оливия Кук, Дев Патель, Джеймс Бэй.

Евгении Медведевой 17 лет, она действующая чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании. В декабре Медведева установила новый мировой рекорд по очкам в короткой программе Финала Гран-при в Марселе.