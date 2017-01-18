Сенегал направит войска к границе на фоне продления полномочий главы Гамбии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенегал направляет войска к границе с Гамбией на фоне продления полномочий президента Гамбии, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные источники.

"Мы направляемся туда. Мы очень серьезно готовимся", — приводит агентство слова военного источника.

Также со ссылкой на местных жителей сообщается, что к границе с Гамбией движутся военные конвои. "С раннего утра сотни сенегальских солдат на грузовиках направляются к границе с Гамбией", — сообщают они.

В среду национальная ассамблея Гамбии в среду продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.

Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря, после того как Яйя Джамме заявил, что не признает результаты выборов, и отказался уходить. За сутки до истечения его полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

Совет стран Африканского союза (АС) 13 января заявил, что организация перестанет расценивать проигравшего выборы Джамме как легитимного главу Гамбии с 19 января. Ранее сообщалось, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Президентские выборы состоялись 1 декабря. Право принимать участие в голосовании имели около 890 тысяч избирателей. За пост главы государства боролись действующий президент Яйя Джамме, кандидат от главной оппозиционной структуры Объединенная демократическая партия Адама Барроу и лидер оппозиционной партии "Демократический конгресс Гамбии" Мамма Канде.