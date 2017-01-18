Смягчение приговора Мэннингу разочаровало представителя штаба Трампа

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США считает решение Барака Обамы о смягчении приговора информатору WikiLeaks американскому военному Брэдли Мэннингу, признанному судом в 2015 году женщиной и взявшему имя Челси, "тревожным сигналом", заявил пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер.

"Решение о помиловании того, кто был обвинен за шпионаж и приговорен к 35 годам тюрьмы, разочаровывает и посылает очень тревожный сигнал", — сказал Спайсер на ежедневном брифинге. По его словам, в решении также усматривается "ирония и двойные стандарты".

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.