Кандидат в постпреды США при ООН прокомментировала резолюцию по Израилю

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли считает "чудовищной ошибкой" принятую ранее резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую поселенческую политику Израиля.

Совбез ООН в декабре принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на нее вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.

"События 23 декабря были губительны. Принятие в прошлом месяце резолюции 2334 было чудовищной ошибкой, которое затрудняет достижение мирного соглашения между палестинцами и израильтянами", — заявил Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда.