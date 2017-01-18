В результате стрельбы в мексиканском колледже серьезно ранены три человека

МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Три человека получили серьезные ранения в результате стрельбы в Американском северо-восточном колледже мексиканского города Монтеррей, сообщил в среду представитель по вопросам безопасности правительства штата Нуэво-Леон Альдо Фаси.

Ранее СМИ сообщали о гибели как минимум трех человек. По данным портала Noticias MVS, один учащийся пришел в учебное заведение с оружием, застрелил двух своих товарищей, а затем покончил с собой. Также сообщалось, что двое учителей получили тяжелые ранения.

Как заявил Фаси на пресс-конференции, все трое пострадавших получили ранения в голову, однако информацию о погибших он не подтвердил. Причины стрельбы пока не установлены. Открывшему огонь подростку было 15 лет, он пытался застрелиться, ранен также ученик 14 лет и учительница 27 лет.

​