Эксперт: военные проекты при Трампе могут выглядеть как бизнес-план

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Военные проекты США при Дональде Трампе могут выглядеть как бизнес-план, что задаст в политике Вашингтона некоторую степень предсказуемости, полагает доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, программный директор клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.

Эксперт полагает, что Трамп продолжает мыслить как руководитель по франчайзингу и, вероятно, будет склонен к тому, чтобы избегать проектов, не несущих в ближайшей перспективе дивидендов.

"То есть он не будет вторгаться в Ливию просто потому, что кажется, что это было бы хорошо — с открытой целью, с открытой датой выхода оттуда. Даже военные проекты при Трампе, наверное, будут выглядеть как бизнес-план. Наверное, это задаст некоторую степень предсказуемости в политике США", — отметил Сушенцов на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По словам эксперта, есть основания думать, что Трамп будет действовать решительно в ситуации, когда риски будут казаться ему терпимыми.

Сушенцов отметил, что хотя Трамп — крайне эпатажный и нетипичный политик, он в то же время является системным в своих взглядах человеком. Ссылаясь на интервью избранного президента в 1980-х и 1990-х годах, эксперт подчеркнул, что размышления Трампа с тех пор не изменились.

"Нынешние его тирады — это не продукт его нынешней избирательной кампании. Он думал об этом долгие годы. И это вовсе не результат его политических размышлений, а результат экономических, прикладных размышлений", — сказал эксперт.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в пятницу, 20 января.