МИД Румынии расценил заявления президента Молдавии как неадекватные

КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии прокомментировало заявления президента Молдавии Игоря Додона, отметив их неадекватность, сообщают румынские СМИ.

В комментарии агентству agerpres.ro румынское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что расценило заявления президента Молдавии Игоря Додона "как неадекватные и не соответствующие политическим отношениям, и в частности, отношениям между Румынией и Молдавией".

"Продолжение процесса модернизации и реформ, а также выполнение стремлений всех граждан Молдавии требует ответственных поступков и отношений", — отметил МИД, которого цитирует Аgerpres.

В министерстве уточнили, что "устойчивое укрепление отношений с Молдавией и твердая поддержка усилий по сближению с ЕС согласно двустороннему стратегическому партнерству для европейской интеграции остаются приоритетом внешней политики Румынии".

Президент Молдавии сообщил на пресс-конференции во вторник, что ранее получил в подарок от президента России Владимира Путина карту 18 века с изображением "Большой Молдовы". При этом он подчеркнул, что намерен "давать по рукам" всем, кто в Румынии на политическом уровне заявляет, что "государства в Молдавии нет и нужно ликвидировать молдавскую государственность".

Додон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано после следующих парламентских выборов, которые намечены в республике на конец 2018 года.