ЕС выделит Сербии еще 7,3 миллиона евро на борьбу с миграционным кризисом

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Европейская комиссия и министерство труда и соцзащиты Сербии подписали договор о выделении Сербии 7,3 миллиона евро на борьбу с последствиями миграционного кризиса и помощь мигрантам, передает в среду Радио и телевидение Сербии (РТС).
"Уверен, что Сербия благодаря дополнительной помощи продолжит бороться с миграционным кризисом гуманно и ответственно, так же, как делает это с сентября 2015 года", — цитирует телеканал главу миссии ЕС в Сербии Майкла Девенпорта.
Уточняется, что средства будут направлены на обеспечение адекватного размещения для беженцев и мигрантов, финансирование текущих расходов приемных центров и зарплату их сотрудников. Деньги также будут использованы на ремонт приемных центров и обеспечение медицинской помощи их подопечным. С новой суммой объем выделенной Брюсселем финансовой помощи Белграду с начала миграционного кризиса, согласно официальным данным, составил около 50 миллионов евро.
До наступления заморозков Комиссариат по вопросам беженцев сообщил, что в приемных центрах Сербии достаточно места для всех находящихся в республике мигрантов, там предоставляется трехразовое питание и бесплатное медицинское обслуживание, а также помощь с подачей документов на получение убежища.
Всего, по данным правительства, с начала миграционного кризиса через Сербию прошли свыше миллиона человек в своем пути на запад.