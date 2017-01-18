ЕС выделит Сербии еще 7,3 миллиона евро на борьбу с миграционным кризисом

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Европейская комиссия и министерство труда и соцзащиты Сербии подписали договор о выделении Сербии 7,3 миллиона евро на борьбу с последствиями миграционного кризиса и помощь мигрантам, передает в среду Радио и телевидение Сербии (РТС).

"Уверен, что Сербия благодаря дополнительной помощи продолжит бороться с миграционным кризисом гуманно и ответственно, так же, как делает это с сентября 2015 года", — цитирует телеканал главу миссии ЕС в Сербии Майкла Девенпорта.

Уточняется, что средства будут направлены на обеспечение адекватного размещения для беженцев и мигрантов, финансирование текущих расходов приемных центров и зарплату их сотрудников. Деньги также будут использованы на ремонт приемных центров и обеспечение медицинской помощи их подопечным. С новой суммой объем выделенной Брюсселем финансовой помощи Белграду с начала миграционного кризиса, согласно официальным данным, составил около 50 миллионов евро.

В настоящее время в Сербии, по информации минтруда и соцзащиты, находятся около шести тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки, из которых почти 500 не пользуются помощью государства и не разместились в специальных приемных центрах, несмотря на зимние погодные условия. Во вторник власти помогли 250 из них перебраться из бараков вблизи автовокзала Белграда в специально оборудованный центр в близлежащем городе Обреновац.

До наступления заморозков Комиссариат по вопросам беженцев сообщил, что в приемных центрах Сербии достаточно места для всех находящихся в республике мигрантов, там предоставляется трехразовое питание и бесплатное медицинское обслуживание, а также помощь с подачей документов на получение убежища.

Всего, по данным правительства, с начала миграционного кризиса через Сербию прошли свыше миллиона человек в своем пути на запад.