В центральной Италии произошел четвертый за день сильный подземный толчок

РИМ, 18 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Четвертый за день сильный подземный толчок произошел в центральной Италии, его магнитуда составила 5,1, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду в течение часа были зарегистрированы три сильных подземных толчка магнитудой 5,3-5,4. Жертв и пострадавших нет. Землетрясение ощущалось в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

Очаг четвертого подземного толчка, случившегося в 16.33 мск, залегал на глубине 10 километров — примерно той же, что и предыдущие.

Представители местных властей уже заявили об отсутствии серьезных разрушений в районе землетрясения, однако напомнили, что ситуация в отдаленных регионах осложняется холодной погодой и обильными снегопадами. Улицы затронутых подземными толчками городов буквально завалены снегом. Туда направлены армейские подразделения.

Корреспонденты итальянского телевидения с мест событий отмечают, что опасность для зданий представляют именно сугробы, высота которых достигает одного метра. Их вес способен, полагают тележурналисты, спровоцировать новые обрушения.

Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, произошедшие в среду подземные толчки в наибольшей степени затронули зону, пострадавшую в результате разрушительного землетрясения 24 августа 2016 года, жертвами которого стали почти 300 человек.