В Египте суд внес бывшую звезду футбола в террористический список

КАИР, 18 янв — РИА Новости. Суд в Египте внес экс-игрока сборной страны по футболу Мухаммеда Абу Треку в террористический список, спортсмена подозревают в финансировании ассоциации "Братья-мусульмане", сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Судебные власти Египта начали преследовать Абу Треку практически сразу после свержения военными экс-президента страны исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году. Поводом стало прилюдное выражение солидарности лидера египетской сборной по футболу, полузащитника футбольного клуба "Аль-Ахли" Мухаммеда Абу Треки, опальному руководству страны.

Тогда же титулованного спортсмена обвинили в симпатиях, а затем и связях с запрещенной исламистской организацией. Абу Трека, считающийся главной звездой египетского футбола за всю его историю, был отстранен от игр, а его банковские счета заморожены.

Адвокат бывшего футболиста отвергает все выдвинутые в его отношении обвинения, отмечая, что суд ни разу не выносил решений о виновности его подзащитного, а сам Абу Трека ни разу не вызывался на допрос.