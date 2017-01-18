В мексиканском колледже подросток застрелил двух человек и покончил с собой

МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. По меньшей мере три человека были убиты в среду в результате стрельбы в Американском северо-восточном колледже мексиканского города Монтеррей.

По данным портала Noticias MVS, один из учащихся пришел в учебное заведение с оружием, застрелил двух своих товарищей, а затем покончил с собой. Еще двое учителей получили тяжелые ранения.

Нападавшему было всего 12 лет. На место прибыли силы безопасности, начато расследование.

#ÚltimaHora Dos menores y una maestra heridos, tras tiroteo en escuela de Monterrey, informó Aldo Fasci, vocero de seguridad de #NL pic.twitter.com/oOzTf2vKzV — Noticias MVS (@NoticiasMVS) 18 января 2017 г.

​