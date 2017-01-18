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В мире

Милосердие по расчету: Мэннинг помилован, Ассанжу ничего не светит

18:3218.01.2017
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Милость Обамы: почему ее не дождутся ни Ассанж, ни Сноуден
© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Барак Обама за три дня до расставания с Белым домом совершил акт милосердия. Он смягчил приговор американскому военному Брэдли Мэннингу, который в 2015 году был признан судом женщиной и стал Челси Элизабет Мэннинг.

Один пишем, два в уме

Пикет в защиту Брэдли Мэннинга у Белого дома в США
© РИА Новости. Алексей Богдановский
Помилование Мэннинга, или Последнее волшебство Обамы
Мэннинг был арестован по обвинению в шпионаже в 2010 году на Ближнем Востоке, где он проходил службу. Его вина состояла в том, что он передал организации WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, проливающих свет на секреты операции США в Афганистане и Ираке. В том числе — видеозаписи ударов с воздуха по мирным гражданам, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и депеши госдепартамента США.

В августе 2013 года военный трибунал приговорил его к 35 годам заключения. Мэннинг должен был выйти на свободу в 2045 году. Теперь, после помилования, он освободится 17 мая 2017 года.

Заключенному Мэннингу впервые в истории вооруженных сил США разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил ему взять женское имя Челси Элизабет. О том, что он хочет жить как женщина и носить соответствующее имя, информатор WikiLeaks заявил вскоре после того, как был доставлен к месту отбывания наказания. Заявление Мэннинга осложнило вопрос его содержания, поскольку в тюрьме Форт-Ливенуорта находятся исключительно мужчины. В марте 2015 года военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной.

© AP Photo/ U.S. Army
Челси Мэннинг

После того как Брэдли официально превратился в Челси, он дважды пытался покончить с собой и объявлял голодовку — по его словам, из-за ненадлежащего медицинского обслуживания, которое ему требовалось в связи со сменой пола.

Помилование резко раскритиковал спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан, который напомнил, что "предательство Челси Мэннинг подвергло риску жизни американцев и выдало наиболее чувствительные секреты страны".

Но в адрес Обамы последовали и слова благодарности — от основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.

Ассанж, которого преследуют власти Соединенных Штатов и Швеции, уже пять лет укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Накануне того, как Обама помиловал Мэннинга, Wikileaks заявила, что если ее информатор будет выпущен на свободу, то Ассанж может согласиться на экстрадицию в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.

После того, как помилование состоялось, адвокат Ассанжа Пер Самуельсон сообщил, что его подзащитный открыт к переговорам по экстрадиции.

Эдвард Сноуден, передавший в СМИ скандальные документы, проливающие свет на то, как американские спецслужбы ведут тотальную слежку по всему миру, почти три года назад получил убежище в России. Он также заявлял, что готов подумать о возвращении в США, если ему будут предоставлены гарантии неприкосновенности и открытого судебного разбирательства. Но гарантий не было и нет. Барак Обама отказался освободить Сноудена от ответственности, поскольку "не может помиловать тех, кто не явился в суд и не представлял там свои интересы".

© AP Photo/ Marco Garcia
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)

Цель — понравиться либералам

Совершение подобных гуманных шагов "под занавес" нахождения на посту главы государства — в традициях американских президентов, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. По его словам, большинство уходящих хозяев Белого дома в последние дни президентства учатся играть в гольф, писать мемуары и совершают акты милосердия. Обама, судя по всему, решил не быть исключением — тем более что в последние месяцы совершил немало шагов, далеких от гуманизма, напоминает эксперт.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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В Британии лидер либерал-демократов призвал Ассанжа сдаться властям

"Однако делает это Обама не бескорыстно — в его поступках просматривается целый ряд жестов, которые должны понравиться либеральной общественности. Создание национальных памятников на традиционных индейских землях, запрет бурения на арктическом и северо-восточном шельфе, удаление базы данных мусульман из министерства внутренней безопасности, дипломатическая атака на Израиль, публичная критика Владимира Путина. В логику всех этих действий вполне вписывается и помилование Мэннинга, которого либералы воспринимают как борца за свободу и против ультраконсерватизма", — говорит Геворг Мирзаян.

© AP Photo/ Patrick Semansky, File
Челси Мэннинг

По мнению американиста, Барак Обама после ухода с поста президента намерен продолжить политическую карьеру и заниматься какой-то общественно-политической деятельностью, а потому заранее "зарабатывает очки" у определенной части американского политического истэблишмента.

Ни о каком "акте человеколюбия" в решении Барака Обамы помиловать информатора Wikileaks Мэннинга речь не идет, убежден директор Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Александр Орлов. По его словам, совершенно очевидно, что уходящая администрация президента США и стоящие за ней силы (группы интересов, лоббисты, спецслужбы) разработали подробную схему того, как они будут действовать в последний месяц перед сдачей поста, и неукоснительно ей следуют.

Смысл этих действий очевиден: поставить в сложное положение и избранного президента Дональда Трампа, и Россию в лице Владимира Путина, считает ученый.

"Обама освобождает Мэннинга, а Сноуден продолжает скрываться в России. Теперь у Вашингтона появляется лишний повод обвинять ее в негуманности, недоговороспособности и заявлять о том, что Сноуден, Wikileaks, кибератаки на политические институты США — все это тщательно спланированные звенья одной цепи", — объясняет Александр Орлов.

В результате целой череды интриг и провокаций, с которой покидает Белый дом уходящая американская администрация, нынешняя передача власти в США происходит в беспрецедентно нервной и конфронтационной обстановке, утверждает эксперт.

"Трудно не согласиться с Владимиром Путиным, заявившим, что подобная линия поведения команды Обамы имеет далеко идущие политические цели, но она никак не направлена на пользу Америке", — говорит Александр Орлов.

Выборочный гуманизм

Сам Мэннинг после ареста заявлял, что хотел привлечь внимание мировой общественности к "нечестной внешней политике" США и неправомерным действиям американских войск, по вине которых гибли мирные иракские жители. Такими же мотивами объяснял свою деятельность и Джулиан Ассанж.

Обама помиловал Мэннинга, но ни за что не помилует ни Ассанжа, ни Сноудена, убежден президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Анатолий Кучерена. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Кучерена о ситуации с Мэннингом: Обама пытается отретушировать репутацию

"Мэннинг разоблачал действия американских военных в Афганистане и Ираке. Ответственность за них лежит на экс-президенте Джордже Буше-младшем — республиканце. Ассанж обнародовал переписку представителей Демократической партии, к которой принадлежит сам Обама, а Сноуден раскрыл противоправную деятельность спецслужб уже в период президентства самого Обамы. Поскольку помилование косвенным образом означает признание ошибок администрации, то, признавая ошибки своего предшественника, уходящий президент, тем не менее, не собирается признавать собственные ошибки. Тем более что иракскую военную кампанию США Барак Обама ранее уже назвал ошибочной, — поясняет аналитик.

© AFP 2017/ Steffi Loos
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016

После скандала, вызванного публикациями материалов Сноудена, Обама реформировал АНБ и пообещал, что никакая слежка за американцами более осуществляться не будет. Что также можно считать своего рода признанием ошибок, однако, сказав "а", Обама не говорит "б" — не снимает ответственности со Сноудена.

"Всё это говорит о том, что Обама действительно хочет прослыть гуманистом, но не за свой счет, а за счет своего предшественника, одновременно обеляя свой демократический политический лагерь и возлагая ответственность на республиканцев. И в этом в полной мере проявляется его эгоцентризм — он в очередной раз заботится о собственном имидже, не думая об имидже своей страны", — говорит Дмитрий Абзалов.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • mikhailov248
    Я думаю, что основной причиной является экстрадировать Ассанжа в Америку и доходчиво там объяснить, что он может очень выгодно продать информацию (неважно: правдивую или нет) о роли России в дискредитации Клинтон. Цена - его жизнь (основания накопают или придумают, впрочем, они уже у них есть). Результат может быть грандиозным: подрыв доверия к России со всеми вытекающими последствиями и импичмент Трампа. Ох, как сладко!
    01:07
    19.01.2017
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