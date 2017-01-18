Трамп уверен, что у разведки нет подтверждения сведений из "компромата"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что у разведорганов США нет никаких записей, подтверждающих события, указанные в документе о якобы имеющемся у РФ "компромате" на него.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Автором оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил. Среди прочего в докладе упоминалось, что Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель проституток.

"Это неправда. Это выдуманный доклад, который никогда не существовал, этого никогда не происходило. И причина, по которой я так уверенно говорю об этом, потому что ничего никогда не всплывет. Никогда не будет записей, ничего. Я буду в замешательстве, если эти записи действительно всплывут, мне будет вдвойне неловко, так как нет никаких записей, ничего не происходило. Я даже не был в этом номере в этот период времени", — заявил будущий глава Белого Дома в интервью телеканалу Fox News.

В Кремле на появление информации о компромате ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения — "абсолютная утка".

А президент России Владимир Путин заявил, что с трудом может себе представить, чтобы годами организовывавший конкурсы красоты Дональд Трамп во время поездки в Москву пригласил к себе в отель "девушек с пониженной социальной ответственностью".