Россия осуждает введение США санкций против президента Республики Сербской

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. РФ осуждает введение Минфином США санкций против президента Республики Сербской Милорада Додика, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Минфин США сообщил во вторник, что президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Додик внесен в санкционный список. Политик оказался в нем за то, что, по мнению США, препятствовал выполнению мирных соглашений, достигнутых в Дейтоне в 1995 году. Информацию вечером подтвердила американский посол в БиГ Морин Кормак.

"Решительно осуждаем этот тенденциозный шаг. Рассматриваем его как очередное свидетельство лихорадочных попыток уходящей администрации Барака Обамы искусственно осложнить дальнейшие международные усилия по постконфликтному урегулированию на Балканах и в ряде других регионов", — говорится в комментарии.