Беспилотник снял на видео гигантскую трещину во льду Антарктиды

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Антарктическое управление Великобритании опубликовало на YouTube снятые с воздуха кадры огромного разлома в леднике Антарктиды.

По данным ученых, трещина длиной около 40 километров появилась в октябре неподалеку от британской научно-исследовательской станции "Халли-6".

Это уже второй разлом в шельфовом леднике Бранта, на котором расположена станция. Первый появился несколько десятилетий назад, однако с 2012 года начал быстро расти. Сейчас от "Халли-6" его отделяют всего шесть километров.

Ученые опасаются, что разлом может отрезать станцию от остального континента. Из предосторожности Антарктическое управление решило закрыть "Халли-6" на зимний период — с марта по ноябрь 2017 года – и перенести станцию на 23 километра от разлома.