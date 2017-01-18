Захарченко рассказал анекдот на тему западных санкций в отношении Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал западные санкции в отношении Крыма бессильной злобой и рассказал анекдот на эту тему.

"Это бессильная злоба Запада, бессильная злоба наших врагов, которые хотят укусить Россию. Знаете, это как бешеная лисица ходит, кусает, слюна течет, а сделать ничего не может. Есть хороший анекдот. Два комара разговаривают: "Говорят, вчера слона били. Я тоже два раза успел пнуть". Приблизительно так и эти санкции", — сказал Захарченко журналистам.

Глава ДНР уверен, что санкции в отношении Крыма незаконны.

Делегации самопровозглашенных республик Донбасса прибыли на полуостров с трехдневным визитом по приглашению Русской общины региона. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады.

Западные страны ввели санкции против Крыма после того, как регион вернулся в состав России в 2014 году. Брюссель запретил европейским компаниям инвестировать в экономику полуострова, покупать там недвижимость, импортировать в ЕС любые крымские товары, а также оказывать туристические услуги в регионе. Также запрещен экспорт на полуостров многих товаров и технологий.

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