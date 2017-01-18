В Раде просят возбудить против Савченко дело о госизмене

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Депутат крупнейшей фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Иван Винник попросил Службу безопасности Украины возбудить против депутата Надежды Савченко уголовное дело по статье "госизмена".

По мнению Винника, прямые переговоры с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и публикация списков пленных в Донбассе подпадают под статью о государственной измене.

Савченко, в свою очередь, отвергла обвинения.

"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею", — заявила депутат на заседании комитета по нацбезопасности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБУ была против такого шага. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за то, что она в начале декабря встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. Позже ее исключили из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишили мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.