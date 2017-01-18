В Раде просят возбудить против Савченко дело о госизмене

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Депутат крупнейшей фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Иван Винник попросил Службу безопасности Украины возбудить против депутата Надежды Савченко уголовное дело по статье "госизмена".
Савченко, в свою очередь, отвергла обвинения.
"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею", — заявила депутат на заседании комитета по нацбезопасности, которое транслировал телеканал "112 Украина".
Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБУ была против такого шага. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.
Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за то, что она в начале декабря встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. Позже ее исключили из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишили мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.