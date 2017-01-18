Премьер Ирака призвал расследовать вторжение США в 2003 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади призвал расследовать вторжение США в страну в 2003 году в связи с позицией будущего президента Дональда Трампа, считающего его ошибкой.

США в 2003 году при поддержке союзников вторглись в Ирак под предлогом наличия у правительства Саддама Хусейна оружия массового поражения (ОМП). Хусейн был свергнут и казнен в 2006 году. Впоследствии в США признали, что данные о наличии ОМП у Ирака оказались ложными.

Аль-Абади выступил с призывом во вторник на показанной государственным ТВ пресс-конференции. Премьер отвечал на вопрос о будущих отношениях с США при Дональде Трампе, считающим вторжение в Ирак ошибкой.

"Оценка вторжения в Ирак нуждается в американском взгляде… Оно имело последствия с одной стороны в том, что был свергнут саддамовский режим и иракский народ был очищен от этого зла, но с другой — это привело к хаосу из-за ухудшения ситуации, развала армии и сил безопасности", — сказал аль-Абади.

Премьер отметил, что вторжение в конечном счете "дало возможность террористам со всего мира прийти в Ирак".

"Я призываю к полному расследованию в интересах всех сторон, и, дай Бог, хочется, чтобы иракцы получили компенсацию за те страдания и катастрофы, которые произошли с ними", — отметил аль-Абади.