Британии придется выбрать между сделкой по Brexit и "тарифами ВТО"

ЛОНДОН, 18 янв — РИА Новости, Мария Табак. Парламенту Великобритании придется выбрать между одобрением итогового соглашения Британии и ЕС по Brexit и так называемыми "тарифами ВТО" — мгновенным введением высоких тарифов на торговлю между Соединенным Королевством и Евросоюзом.

Накануне, выступая с большой речью о предстоящем выходе Великобритании из ЕС, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила, что итоговый документ по Brexit должен будет пройти через обе палаты парламента. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис позднее пояснил, что заблокировать сам Brexit парламенту не удастся в любом случае.

"Мы рассчитываем, что будет достигнуто хорошее соглашение, отвечающее интересам Британии. Учитывая, что парламент поддержал идею проведения референдума, и учитывая, что народ высказал свою волю демократическим образом, мы рассчитываем на позитивный настрой депутатов", — сказала на брифинге в среду официальный представитель британского премьера.

На вопросы журналистов, что случится, если парламент все-таки не одобрит документ, означает ли это выход и введение "тарифов ВТО", она ответила: "Премьер ясно дала понять, что мы выходим из ЕС в любом случае. Что касается всего остального, я бы оставила это так, как вы сказали".

Переговоры с ЕС продлятся не меньше полутора лет.